فرقة «الناس للناس» الكشفية تشارك في خدمة ضيوف الرحمن (صور)

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تشارك فرقة “الناس للناس” الكشفية التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن بعدد من القيادات والجوالة والكشافين المتطوعون لخدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام.

وتتمثل تلك المشاركة في تقديم الخدمات للزوار والمعتمرين كتنظيم المعتمرين والمصلين في صحن المطاف وكذلك تنظيم العربات في المسعى والدخول والخروج من بوابات الحرم، كما يسعى المشاركون لتقديم مبادرات تخدم قاصدي البيت الحرام من سقيا الماء وتوزيع وجبات الإفطار واحتواء الأطفال التائهين.

وشكر قائد فرقة “الناس للناس” الكشفية يزيد بن محمد الدوسري، نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، على متابعته لجهود أبنائه الكشافين، ووجه الشكر لمؤسسة هيلة العبودي الخيرية على رعايتها لأنشطة الفرقة واهتمامها بدعم ورعاية المبادرات التطوعية، مؤكداً أن ما يقدمه الكشافون من أبناء الوطن من خدمة وراحة لقاصدي بيت الله الحرام خلال هذا الشهر المبارك تعد مصدر افتخار واعتزاز، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وهو امتداد لما تقدمه الدولة لخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم.