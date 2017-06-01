اعتماد «ناس» و«نسما» لنقل حجاج بعض الدول العام الجاري

تواصل ـ الرياض:

تنقل شركتا طيران “ناس”، و”نسما” حجاج الدول الإسلامية خلال موسم الحج لهذا العام، إلى جانب شركة الخطوط السعودية، بعد اعتمادهما رسمياً من قبل هيئة الطيران المدني.

وقال المتحدث باسم الهيئة عبد الله الخريف: إن الهيئة تتوقع أن تكون هناك زيادة في أعداد ضيوف الرحمن خلال موسم الحج القادم.

وأشارت مصادر إلى احتمال الاستعانة بشركات طيران أخرى للمشاركة في نقل الحجاج، لافتة إلى أن الهيئة أرسلت خطابات لمختلف سفارات الدول للحصول على موافقتها على شركتي “نسما” و”ناس”، طبقاً لـ”عكاظ”.

من جهته، أبان مسؤول في شركة “ناس” أن الشركة أرسلت مندوبين منها لعدد من الدول الإسلامية لتوقيع اتفاقيات لنقل حجاجها.