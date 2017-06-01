«وافي» يرخص لتسويق 500 وحدة سكنية في الرياض

تواصل ـ واس:

أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة ببرنامج (وافي) في وزارة الإسكان قرارات تقضي بالترخيص لبيع 491 وحدة عقارية سكنية على الخارطة في مدينة الرياض لشركتي تطوير عقاري، وقرارات برفع التهميش والتسويق لمشاريع أخرى.

واعتمدت اللجنة الترخيص للشركة العقارية السعودية للبدء في تسويق مشروعها “القرية” في حي الرمال لعدد 383 فلة سكنية بمساحة إجمالية للمشروع تقدر بـ 430.726م2، فيما أصدرت ترخيصا آخرا لشركة شعاع المدائن للتطوير العقاري لمشروعها “غرب المطار” لبيع 108 فلل سكنية بمساحة إجمالية للمشروع تقدر بـ 43.200م2.

وأوضح الأمين العام لبرنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” محمد بن سعود الغزواني أن البرنامج يسعى لتوسيع حجم مشروعات البيع والتأجير على الخارطة في المملكة، والتسهيل على المطورين لإصدار التراخيص اللازمة لمشاريعهم بما يتوافق مع الضوابط والأنظمة التي حددتها وزارة الإسكان استناداً لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتنظيم لهذه المشاريع، مبيناً أنه يمكن لجميع المطورين العقاريين التقدم للحصول على تراخيص البيع على الخارطة من خلال المنصة الإلكترونية لـ “وافي” التي دشنها مؤخراً وزير الإسكان في إطار مساعي الوزارة لتسهيل الإجراءات للحصول على خدماتها بأيسر الطرق وأسرعها.

وقال الغزواني: إن الوزارة ماضية من خلال برنامج “وافي” لبناء عمل متوازن يسهم في تحقيق سوق عقارية تواكب الأسواق العالمية وتحقق التطلعات المرسومة وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتوفر المسكن الملائم للمواطن بأسعار معقولة.

يذكر أن لجنة البيع والتأجير على الخارطة وافقت خلال اجتماع عقدته مؤخراً على رفع التهميش عن صك مشروع “جاردينيا ريزيدنس” السكني بمدينة جدة، والموافقة على طلب شركة فرصة واحدة للتطوير العقاري بتجديد رخصة تسويق عقارات خارجية لمشروع “جلف بارك2” لمدة شهرين.