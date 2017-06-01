غانا تحظر إرسال العمالة المنزلية إلى دول الخليج

تواصل – سامر محمد:

اتخذت الحكومة الغانية قراراً يحظر على كل مكاتب التوظيف في غانا العمل على توظيف الغانيين للعمل في دول أجنبية، خاصة في منطقة الخليج.

ونقلت صحيفة “بيس إف إم أونلاين” الغانية عن وزير التوظيف والعمال الغاني “إجناتيوس بافور” أن القرار جاء نتيجة التقارير التي تحدثت عن المعاملة غير الإنسانية لبعض العمالة المنزلية الغانية في دول الخليج من قبل أرباب العمل – حسبما ذكرت الصحيفة-.

واعتبر الوزير الغاني في حديث خلال اجتماعه مع الجمعية الغانية لوكالة التوظيف الخاصة في أكرا أمس الأربعاء أن تلك القضية أصبحت قضية أمن قومي؛ مما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة المشكلة.

وأعلن الوزير عن أنه أصدر حظراً مؤقتاً على إرسال العمالة إلى الخليج، خاصة أولئك الذين يتوجهون لأغراض العمالة المنزلية، وأصدر تعليماته لمكتب العمل بعدم إصدار مزيد من التصاريح.

وطالب الوزير بجهود جماعية للتصدي لوكالات التوظيف غير الشرعية التي تهتم فقط بجمع المال من الغانيين الأبرياء ولا تهتم بسلامتهم ورعايتهم.