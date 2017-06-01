«الجوازات»: أكثر من 5 ملايين قدموا لأداء العمرة

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أجرى مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة، اللواء خالد الجعيد، زيارة تفقدية لصالات العمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث كان في استقباله مدير جوازات منطقة مكة المكرمة، اللواء عبدالرحمن الحربي، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العقيد سليمان اليوسف.

تأتي هذه الزيارات التفقدية لصالات العمرة، بناءً على التوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى للاطمئنان على سير العمل والوقوف على إنهاء إجراءات المعتمرين وتوفير سبل الراحة لهم، والتأكيد على ضرورة وأهمية تسريع وتيرة العمل وبذل كل الجهود في سبيل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

ودعا اللواء خالد الجعيد جميع ضيوف الرحمن القادمين للعمرة إلى التقيد بمواعيد رحلاتهم وعدم التأخر عن المغادرة أو البقاء بعد انتهاء المدة المحددة، لتفادي العقوبة المترتبة على التأخر بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة لهم، والتي تصل غرامتها المالية إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر مع الترحيل، مشيراً إلى أن التعليمات لا تجيز للقادم لأداء العمرة أن يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، كما يحظر عليه العمل أو التنقل خارج مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ويكون ذلك في أثناء صلاحية التأشيرة.

كما حث اللواء الجعيد المواطنين والمقيمين بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة تؤدي إلى بقائهم في البلاد بصورة غير نظامية، حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المترتبة على تلك المخالفات.

اللواء الجعيد التقى خلال الزيارة بعدد من مسئولي إدارات المطار وتمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي نهاية الجولة اجتمع اللواء الجعيد مع جميع ضباط وأفراد وموظفي جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي وأشاد بالجهود التي يبذلها رجال الجوازات.

يذكر أن أعداد المعتمرين القادمين اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ حتى 3 / 9 / 1438هـ قد بلغت (5712372) معتمراً فيما تم إنهاء إجراءات مغادرة (5245704) معتمراً عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.