شقيق ضحية حادث مدارس المملكة: لن يهدأ لنا بال إلا بالقبض على المجرم

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قال مشعل العتيبي، شقيق عبدالعزيز العتيبي – رحمه الله- الذي راح ضحية جريمة القتل التي نفذها وافد عربي أمس الأربعاء، بمدارس المملكة في العاصمة الرياض، إنهم لا يعلمون حتى الآن دوافع الجاني لارتكاب جريمته البشعة، مشيراً إلى أنه لم يصرح بأن للقاتل مبالغ مالية سابقة أو وجود خلاف مادي.

وروى العتيبي تفاصيل الحادثة قائلاً: “قام أخي صباحاً بإيصال بناته للمدرسة الابتدائية المجاورة لمكان عمله، حيث يتلقين دورات تدريبية، وذهب بعدها للمبنى التابع لعمله، حيث دخل عليهم القاتل يحمل رشاشاً وقام بإطلاق النار بشكل عشوائي، مما أدى إلى وفاة أخي ونائب مدير المدرسة وهو مقيم فلسطيني، وإصابة عدد من الموظفين”.

وأضاف العتيبي عبر حسابه على “تويتر”: “الله يرحم أخي الذي مات مغدوراً مظلوماً، حيث إن القاتل مفصول قبل 4 سنوات لعدم اتزانه، وأخي لم يتعين في الشركة إلا من سنتين”، مبيناً أن أخيه ليس له علاقة أبداً بالقضية، وجاءنا أمس اتصال ونحن في المسجد في بلدة الجمش حيث نقطن وتلقينا الخبر بكل عزيمة وصبر وثبات.

وتابع قائلاً: “الفقيد يبلغ من العمر 36 عاماً وله 4 بنات تتراوح أعمارهن بين 9 سنوات و6 أشهر، مبيناً أن اثنتين منهن كانتا بالمدرسة وقت إطلاق النار”. واختتم العتيبي قائلاً: “جزى الله خير كل من عزى واتصل وأرسل.. الله يعوضه بالجنة ولن يهدأ لنا بال إلا بخبر القبض على هذا المجرم والقصاص منه”.

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