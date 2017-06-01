أسترالي يعيش في جدة: أرفض نشر الإساءة للمسلمين (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

قال الأسترالي “جيسون” المقيم في مدينة جدة منذ فترة امتدت لحوالي عام، إنه يرفض نشر ما وصفها بـ”القمامة الفكرية” على الإنترنت حول إساءة البعض للمسلمين.

وأضاف: “توقفوا عن ربط كل ما يحدث بمجموعة معينة من البشر”، وأشار إلى عدم تعرضه لعنف من أي نوع بسبب أنه أجنبي أو يرتدي ملابس مختلفة أو لا يتحدث العربية.

وأظهر مقطع فيديو لـ”جيسون”، عرّف فيه بنفسه وتحدث عن تجربته في العيش في مدينة جدة التي أشار إلى أنه قضى فيها عاماً كاملاً، وقال: استطعت أن أغير رأي البعض، ليفكروا قليلاً في ما ينشرونه على الإنترنت، أو فيما يقولونه لأصدقائهم، لكي لا يشوهوا صورة المسلمين، لو استطعت أن أغير ذلك سيكون الأمر مذهلاً، لأن هناك من يقوم بنشر القمامة الفكرية على الإنترنت، وكلها معلومات غير صحيحة وخاطئة، أنا الآن في كورنيش جدة، متنفس العائلات في الفترة المسائية، الزوج هنا مع زوجته بستمتعون بأوقاتهم، وهذا كل ما أراه الآن، ينظرون إلى البحر ويتبادلون الحديث بهدوء وسلام، هذا يعني لهم الكثير بعد يوم عمل شاق”.

وأضاف: “كل ما رأيته أشخاص مسالمون مستمتعون بوقتهم، لم أتعرض لعنف من أي نوع، لأنني أجنبي أو ارتدي ملابس مختلفة أو لا أتحدث العربية، وحضرت حفلاً للزواج بالطريقة العربية، وكان رائعا شكروني ورحبوا بي لأني حضرت بزيهم، لم أواجه أي مشكلة، وحتى لو تعرضت لمشكلة لن أفكر في ثانية أن أربطها بالإسلام، والمسلمين عموماً وهذا ما يفعله البعض للأسف”.

وحذّر جيسون الآخرين قائلاً: “تقومون بزرع أفكار سيئة في الأذهان وتنتشر بسرعة، توقفوا عن ربط ما يحدث بمجموعة معينة من البشر”.