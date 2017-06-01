«الداخلية»: الحكومة الروسية تُسهل إجراءات السعوديين للحصول على التأشيرة

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الداخلية عن إحاطة المواطنين بصدور موافقة الحكومة الروسية على قائمة الدول وعددها 18 دولة، التي يمكن لمواطنيها دخول منطقة الشرق الأقصى الروسي وفق نظام مبسط للحصول على التأشيرة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول أن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية برقية متضمنة موافقة الحكومة الروسية على قائمة الدول وعددها 18 دولة التي يمكن لمواطنيها دخول منطقة الشرق الأقصى الروسي وفق نظام مبسط للحصول على تأشيرات “دخول إلكتروني” لسفرة واحدة لغرض السياحة أو الاستثمار أو القضايا الإنسانية ومن ضمن الدول المشار لها المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تود التأكيد لمواطني المملكة أن هذا النظام ينطبق فقط على الزائرين من خلال نقطة العبور في ميناء فلاديفستوك أقصى شرق روسيا, ولا ينطبق على القادمين إلى مطارات موسكو وسانت بطرسبرغ وغيرها. ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى مراعاة أنظمة الدولة التي يرغبون السفر إليها واتباع التعليمات والأنظمة.