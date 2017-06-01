الاثنين المقبل.. «الشورى» يصوِّت على نقل المعتمرين وتطوير الخطوط السعودية

تواصل – الرياض:

يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين المقبل، على مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتكليف جهة استشارية وطنية مستقلة لدراسة إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير خدماتها التشغيلية والإلكترونية لتكون منافسًا عالميًا وتحقق الربحية، وتطوير ورفع الكفاءات الفنية والخدمية لتقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل.

يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1436 / 1437هـ.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام.

وفي ذات الجلسة يطالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم العام بعقد اتفاقيات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي 1436 / 1437هـ.

ومن المقرر أن يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل للعام المالي 1436 / 1437هـ، ثم يصوت المجلس على مطالب اللجنة ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالإسراع في إقرار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، وما يتطلب ذلك من تطوير أنظمة وبرامج عمل الهيئة في المجالين الزكوي والضريبي بما يحقق مقتضى رؤية المملكة 2030.

ويطالب المجلس خلال الجلسة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعًا للاستفادة وسبيلًا للتطوير، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436 / 1437هـ.

كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية ثم يصوت المجلس على طلب اللجنة بالموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع الاتفاق.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1436 / 1437هـ، ومشروع مذكرة التعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ومكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الجلسة العادية الحادي والأربعين التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل يصوت مجلس الشورى على مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، ومراجعة خريطة فروعها والقيام بالتوزيع العادل لتخدم جميع الفئات في جميع مدن ومحافظات المملكة، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436 / 1437 هـ.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على مطالبة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باتخاذ الإجراءات كافة لرفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي تطوير وكلية الحرم القائمة حاليًا لتصبح جامعة تحت اسم (جامعة الحرمين العالمية)، ودراسة تنظيم الاعتكاف بشكل عام.

يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1436 / 1437هـ.

ويصوت مجلس الشورى في ذات الجلسة على توصية تطالب وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية بتنمية القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية للمنشآت التجارية تخطيطيًا وتنظيميًا وإداريًا ومعلوماتيًا، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1436 / 1437هـ.

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على مطالبة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على إعادة تشغيل مطار الجبيل والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك، وسرعة تنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم (49901) وتاريخ 9 /10 / 1436هـ بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، وتضمين التقارير القادمة الخطة والبرنامج الزمني لذلك، وذلك عقب أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1436/ 1437هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1436 / 1437هـ، ووجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436 / 1437هـ، ووجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1436 / 1437 هـ.

وخلال الجلسة الثانية والأربعين التي تعقد الأربعاء المقبل يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، ثم يصوت على إضافة العقوبة بعد تعديل بعض مواد الأنظمة.

كما يصوت المجلس في ذات الجلسة على إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن طلب الهيئة. وفي ذات الجلسة يطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات، للشباب ذكورًا وإناثًا لتصل إلى جميع مناطق ومحافظات المملكة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومع الجهات ذات العلاقة وتضمين ذلك في التقارير القادمة.

يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436 /1437هـ.

ويطالب المجلس خلال الجلسة الجهات الحكومية التي لا زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم سرعة نقلها إلى الهيئة، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية (1434 / 1435هـ)، (1435 / 1436هـ)، (1436 / 1437هـ).

ومن المقرر أن يستمع المجلس خلال الجلسة كذلك إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1436 / 1437هـ، ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436 / 1437هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة الاستماع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1436/1437هـ، ومناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1436 / 1437هـ.