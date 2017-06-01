إضافة 4 معايير جديدة لقياس رضا الحجاج

تواصل ـ مكة المكرمة:

أضافت وزارة الحج والعمرة 4 معايير جديدة لاستبانة قياس رضا الحجاج لترتفع من خمسة إلى تسعة معايير يتم العمل على فرزها وتحليلها عبر كوادر وطنية، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، حيث تتعلق المعايير الأربعة الجديدة بالبنود الصحية والتجارية.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن طلال سمسم، أن معايير الاستبانة حاليا خمسة وهي الاستقبال في المنافذ والإسكان ومرحلة المشاعر المقدسة والخدمات التي تقدم لهم، ومرحلة التفويج والمغادرة، ومرحلة النقل إضافة إلى أنه سيتم استحداث 4 معايير إضافية تتعلق بالبنود الصحية والتجارية، منوهاً إلى أن هذا البرنامج يحظى بدعم وزير الحج والعمرة محمد بنتن، حيث يساهم البرنامج في تقييم الخدمة التي تقدم لضيوف الرحمن ومن خلاله نقوم بتحليل كافة البيانات التي يرصدها الحجاج حيث نقوم بالجلوس مع الجهات المعنية ونعرض عليهم جميع الملاحظات، وذلك من أجل معالجتها وحلها بشكل عاجل، وفقا لـ«الوطن».

وقال سمسم «رأي الحاج هو المهم لدينا وهو من يقود عجلة التطوير التي نعمل عليها، و الوزارة تحرص على التواصل بشكل مباشر مع الحجاج ومن ذلك ما يتم من خلال لجان الشكاوى والخط الهاتفي ومواقع التواصل الاجتماعي والمراكز المنتشرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ومنافذ القدوم والمغادرة إضافة إلى التواصل المباشر مع الحجاج من خلال برنامج قياس رضا الحجاج، مما يسهم في إبراز الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مما يجعلنا نسابق الزمن للعمل بتناغم وتكامل مع كافة الجهات المعنية بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لإنفاذ التوجيهات السامية بالارتقاء بالخدمة وجعل أداء النسك بيسر وسهولة للضيوف الكرام».

وأشار إلى أن برنامج وزارة الحج والعمرة لقياس رضا الحجاج حصل على جائزة الشرق الأوسط للتميز الثاني والعشرين لتميز الحكومة والمدن الذكية وتقدير خاص من اللجنة المنظمة للمؤتمر، وتم استلام الجائزة في الاحتفال المنعقد مؤخرا في الإمارات العربية المتحدة بمشاركة العديد من الدول والجهات المختلفة.

وأضاف: هذا الفوز يجعلنا نعمل على مزيد من التطوير وهو دافع لنا في بذل المزيد من الجهد لإبراز جهود بلادنا الغالية التي وفرت كل ما يلزم لراحة ضيوف الرحمن، ونسأل المولى عز وجل أن يسدد خطانا ويحفظ بلادنا وولاة أمرنا.