 اليابان تطلق قمراً اصطناعياً لتعزيز نظام «جي بي اس» | صحيفة تواصل الالكترونية

اليابان تطلق قمراً اصطناعياً لتعزيز نظام «جي بي اس»

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اليابان تطلق قمراً اصطناعياً لتعزيز نظام «جي بي اس»

تواصل ـ واس:

أطلقت اليابان قمراً اصطناعياً من جزيرة بأقصى جنوب غرب البلاد اليوم الخميس، وذلك في إطار جهودها لتعزيز نظامها للتموضع العالمي “جي بي اس”.

وقالت وكالة الاستكشاف الفضائي اليابانية، إنه تم إطلاق صاروخ اتش2- ايه يحمل قمر “ميشيبكي الثاني” الساعة التاسعة وسبع عشرة دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي (0017 بتوقيت جرينتش) من مركز تانيجاشيما في مقاطعة كاجوشيما. ويشار إلى أن “مشيبيكي” تعني باليابانية التوجيه، ويستخدم نظام قمر ميشيبكي لتعزيز دقة الـ”جي بي اس”.

وكانت وكالة الفضاء وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة قد أطلقا القمر الأول، الذي تم دمجه مع نظام الأقمار الاصطناعية الأمريكي عام 2010، ومن المقرر إطلاق قمرين آخرين في وقت لاحق من هذا العام، حتى تستطيع الحكومة زيادة دقة خدمات “جي بي اس” ابتداء من أبريل 2018.

ويشار إلى أن اليابان تعتمد حاليًا على شبكة “جي بي اس” الأمريكية، ومن المتوقع أن يقلل نظام “ميشيبكي” من هامش الخطأ إلى واحد متر مقارنة بعدة أمتار حاليًا، بحسب ما ذكرته وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء.

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