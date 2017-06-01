«أسوس» تطلق أنحف «لاب توب» قابل للتحويل في العالم

تواصل – وكالات:

كشفت شركة “أسوس” النقاب عن أنحف لاب توب قابل للتحويل في العالم خلال مشاركتها في فعاليات معرض كومبيتكس 2017، وأكدت الشركة التايوانية أن جهاز Zenbook Flip S يزخر بالعديد من التجهيزات التقنية الفاخرة.

يأتي اللاب توب الجديد في جسم لا يتعدى سُمكه 10.9 مم، بحيث يقترب من سُمك جسم الهواتف الذكية، ولا يزيد وزن الجهاز Zenbook Flip S (UX370) النحيف على 1.1 كجم، ويزخر بشاشة لمسية قياس 13.3 بوصة وتعمل بدقة وضوح 3840×2160 بسكل، مع دعم خاصية إدخال البيانات عن طريق القلم.

وتتيح مفصلة “ErgoLift” إمكانية طي الشاشة بزاوية 360 درجة، بحيث يتحول اللاب توب إلى حاسوب لوحي، وتعول الشركة التايوانية على أفضل معالجات إنتل Core i7 من الجيل السابع (7500U)، والتي يتم تبريدها بواسطة مروحة نحيفة من بوليمر الكريستال السائل، بالإضافة إلى بطارية بسعة 39 وات/ساعة، والتي تتيح فترة تشغيل تصل إلى 11.5 ساعة.

وجهزت آسوس، اللاب توب الجديد بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، وتصل سعة أقراص الحالة الساكنة PCIe-SSD إلى واحد تيرابايت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مستشعر بصمة الأصابع مع دعم وظيفة ويندوز Hello، ويوجد قارئ بصمة الأصابع الصغير على الجانب الخلفي للجهاز، لكي يمكن الوصول إليه في جميع أوضاع الاستعمال، وأعلنت آسوس أن تكلفة الجهاز ZenBook Flip S الجديد تبدأ من 1099 دولاراً أمريكياً.