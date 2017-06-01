بدءاً من 15 رمضان.. 24 ريالاً لعلبة الدخان و7.5 ريالات للمشروبات الغازية

تواصل ـ الرياض:

يتوقع أن تبلغ ضرائب مشتقات التبغ ومشروبات الطاقة 100% من السعر النهائي للمستهلك ابتداء من 15 رمضان (10 يونيو) الجاري، وذلك بعد فرض الضريبة الانتقائية.

فيما ستفرض الضرائب على المشروبات الغازية بنسبة 50% للسعر النهائي، وستتراوح أسعار عبوة الدخان للماركات الشائع استخدامها بكثرة ما بين 18- 24 ريالاً، بينما ستصل أسعار المشروبات الغازية للماركات العالمية التي يبلغ حجمها 2.25 لتر إلى 7.5 ریال، و2.25 ریال للعبوات حجم 330 مل – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وينتظر المستوردون والمصنعون صدور اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية من وزارة المالية، بعدما رفعتها هيئة الزكاة والدخل، التي من المقرر أن توضح كافة الآليات المقرر العمل بها خلال الفترة المقبلة، لتدخل إلى المرحلة الانتقالية قبل التطبيق الفعلي للضريبة الانتقائية.

ومن المتوقع أن تحصر المرحلة الانتقالية السلع الخاضعة للضريبة والكميات الموجودة في الأسواق، والمحال الكبرى المتوافرة بها كميات كبيرة منها؛ لفرض ضريبة عليها لمرة واحدة، باعتبارها «مكلفاً نهائياً» مع المنتج المصنع والمستورد.

من جهته بين رئيس قسم الضريبة والزكاة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا بإحدى الشركات روبرت بيس، أن كل منتج ستطبق عليه الضريبة الانتقائية ستفرض عليه أيضا ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي سيكون ذلك المنتج خاضعا للضريبتين معا.

ولفت إلى أن المنتجات التي تصل نسبة ضريبتها الانتقائية إلى 100% ستدفع أيضا ضريبة القيمة المضافة ليصل إجمالي ما تدفعه من الضرائب 105%، والمنتجات التي تدفع ضريبة انتقائية بنسبة 50%ستدفع ما نسبته 55% للضريبتين.