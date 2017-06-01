 لمنع المخاطر المحتملة.. «مدني الجوف» ينفذ حملات وقائية على المنشآت التجارية (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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لمنع المخاطر المحتملة.. «مدني الجوف» ينفذ حملات وقائية على المنشآت التجارية (صور)

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لمنع المخاطر المحتملة.. «مدني الجوف» ينفذ حملات وقائية على المنشآت التجارية (صور)

تواصل – أحمد الرمال:

نفذت مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة الجوف، خلال الأيام القليلة الماضية، جولات تفتيشية على عدد من المنشآت التجارية، ضمن حملة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ للسلامة الوِقَائِيّة التي أَطْلَقَتْها المديرية اسْتِعْدَادَاً لشهر رمضان المبارك، وفصل الصيف لِهَذَا العام في مدينة سكاكا، ومحافظات المنطقة، والمراكز التابعة لها.

وبين نائب المتحدث الرسمي بمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة الجوف، الملازم أول عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن الجولات التفتيشية شَمِلَتْ الكشف الوِقَائِيّ.

حيث تم الوقوف على مخيمات الإفطار الرمضانية، ومحلات الجملة، والمستودعات، والأسْوَاق العامة، والمجمعات التجارية، والشقق المفروشة، والفنادق، ومحطات الوقود، وقاعات الأفراح، وغيرها من المنشآت الهامة؛ لِلتَّأكُّدِ من توفير وسائل ومتطلبات السلامة بها لتحقيق السلامة العامة ومنع المخاطر المُحتملة.

وفي الوقت ذاته، دَعَا الضويحي أصحاب المنشآت التجارية بصفة عامة، إلى أهمية تطبيق اشتراطات السلامة من أجل سلامتهم مُتَمَنِّيَاً السلامة للجميع.

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