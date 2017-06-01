 «العدل» تطلق مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة | صحيفة تواصل الالكترونية

«العدل» تطلق مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

0
«العدل» تطلق مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

تواصل – محمد المقصي:

أطلقت وزارة العدل مبادرة من ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني وهي “توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة” بالتعاون مع القطاع “غير الربحي”.

وتوفر المبادرة جميع أوجه الدعم لمراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وذلك لرفع كفاءة حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، كما تهدف إلى تعزيز العدالة الناجزة.

ويأتي اختيار المبادرة لعدة أسباب منها التيسير على المواطنين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملاءمة لأفراد العائلة، وأيضاً تخلق فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية، وأخيراً تحسن مستوى التعاون ما بين وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.

شاهد ايضا

ضحية جديدة لطريق العرضيات.. وفاة شاب دهسته سيارة أمام «مقهى الأمواج»

ضحية جديدة لطريق العرضيات.. وفاة شاب دهسته سيارة أمام «مقهى الأمواج»

هذه نصيحة «الخثلان» لعجوز «سبعينية» لعدم نسيان ما تحفظه من القرآن (فيديو)

هذه نصيحة «الخثلان» لعجوز «سبعينية» لعدم نسيان ما تحفظه من القرآن (فيديو)

تدشين الحساب الرسمي للشيخ عبدالله المطلق على «تويتر»

تدشين الحساب الرسمي للشيخ عبدالله المطلق على «تويتر»

تدشين المرحلة الثانية لدعم مشروع مركز الملك سلمان الخيري لأبحاث الإعاقة

تدشين المرحلة الثانية لدعم مشروع مركز الملك سلمان الخيري لأبحاث الإعاقة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>