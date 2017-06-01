 ضحية جديدة لطريق العرضيات.. وفاة شاب دهسته سيارة أمام «مقهى الأمواج» | صحيفة تواصل الالكترونية

ضحية جديدة لطريق العرضيات.. وفاة شاب دهسته سيارة أمام «مقهى الأمواج»

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ضحية جديدة لطريق العرضيات.. وفاة شاب دهسته سيارة أمام «مقهى الأمواج»
تواصل – سعيد القرني:
توفي شاب يبلغ من العمر خمسه وثلاثون عاما على طريق العرضيات، وبالتحديد أمام مقهى الأمواج، متأثرا بإصابته في حادث دهس.
وذكر شهود عيان، أن الشاب كان مترجلا على خط الطريق المقابل للمقهى، ودهسته سيارة مسرعة من نوع “يارس” ٢٠١٤ وتوفي، فور وصوله إلى مستشفى نمره العام.
ويقول شهود عيان ‘‘إن مقهى الأمواج يقع في مكان خطر، على طريق العرضيات، وقد حصد ذلك الخط المقابل للمقهى الكثير من الأرواح، بسبب عدم وجود مطبات أو علامات تحذيرية‘‘.
ويطالب مواطنون بحل سريع لوضع المقاهي الموجودة على طريق العرضيات، خاصة مقهى الأمواج، مؤكدين ضرورة إقفاله أو تغيير موقعه، في أقرب وقت.

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