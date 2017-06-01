 استشهد دفاعاً عن الدين والوطن.. أمير جازان يعزي أسرة جندي أول «المخلوطي» | صحيفة تواصل الالكترونية

استشهد دفاعاً عن الدين والوطن.. أمير جازان يعزي أسرة جندي أول «المخلوطي»

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استشهد دفاعاً عن الدين والوطن.. أمير جازان يعزي أسرة جندي أول «المخلوطي»

تواصل – واس:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، التعازي والمواساة لأسرة الجندي أول موسى بن علي المخلوطي أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب؛ حماية للدين ثم الملك والوطن في مواجهة المعتدين على حدود وطننا العزيز بالحد الجنوبي.

وَقَالَ أمير جازان لوالد الشهيد: “في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعْتِزَاز بمَا قَدَّمَه ابنكم الشهيد (رَحِمَهُ اللَّهُ)، على حدود بلادنا الغالية؛ مِمَّا يُؤكِّد انتماءه لوطنه، وولاءه لقيادته الرشيدة، فإننا نُعرب لكم عن أحر تعازينا، وصادق مواساتنا لكم ولجميع أَفْرَاد أسرتكم في استشهاد ابنكم، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان”.

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