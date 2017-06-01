 وزير الخارجية اليمني يطالب بوقف تهريب السلاح الإيراني للانقلابيين | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية اليمني يطالب بوقف تهريب السلاح الإيراني للانقلابيين

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وزير الخارجية اليمني يطالب بوقف تهريب السلاح الإيراني للانقلابيين

تواصل – واس:

شدد وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، على ضرورة وقف استخدام ميناء الحديدة غرب اليمن في تهريب السلاح الإيراني إلى المِيلِيشِيات الانقلابية.

وَقَالَ المخلافي، خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ماثيو تويلر: ‘‘إن حكومته تواصل مساعيها للتوصل إلى حل سلمي مستدام للصراع في اليمن، وَفْقَاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها‘‘.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية، أشاد الدبلوماسي الأمريكي بالدعم والتأييد المستمر الذي تقدمه الحكومة اليمنية للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين حكومة الجمهورية اليمنية والحكومة الأمريكية في مجال مكافحة الإرْهَاب، ووقف التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة، مُجَدّدَاً التأكيد في الوقت ذاته على استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية.

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