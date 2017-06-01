الباحة.. 111 بلاغاً للهلال الأحمر في أول 5 أيام من رمضان

تواصل – الباحة:

قالت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة: ‘‘إنها استقبلت 111 بَلَاغَاً خلال الخمسة أَيَّام الأولى فقط من شهر رمضان المبارك، شَمِلَتْ ثلاث وَفَيَات، وإصابات، وحوادث مرورية، وحالات مرضية‘‘.

وَأَكَّدَ الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد الزهراني، أن مجمل إحصائيات بلاغات الحوادث الواردة لغرفة العمليات خلال الأيام الـ5، بلغ 53 بلاغاً.

وأَضَافَ الزهراني: سُجّل عدد من الإصابات من جراء تلك الحوادث، وبلغ عددها 65 إصابة، تم نقل 46 إصابة منها، 18 حالة لم يتم نقلها، أما عدد الوَفَيَات فكانت حالتين.

وتابع الزهراني أن بلاغات الحالات المرضية وصلت إلى 58 بَلَاغَاً مسجلاً، نقلت فِرق الهلال الأحمر 45 منهم، و10 أخرى لم يتم نقلها؛ أما عدد الوَفَيَات فكان حالة واحدة من مجمل الحالات.

وأفَادَ الناطق الإعلامي للهلال، بأنه تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ 110 حالات إسعافية من هذه البلاغات؛ ومِنْ ثَمَّ نقلها للمستشفيات بمنطقة الباحة ومحافظاتها، بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ 28 حالة بالموقع ولم تُنقل للمستشفيات.

وأَشَارَ إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، على استعداد دائم وجاهزية عالية على مدار الساعة لاستقبال البلاغات الإسعافية الطارئة – لا قدر الله تعالى – على رقم الخدمة الطبية الإسعافية “997”؛ لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها من خلال 14 مركزاً إسعافياً بمنطقة الباحة ومحافظاتها.

وَأَكَّدَ “الزهراني” أن رجال الهلال الأحمر السعودي بالباحة، يواصلون العمل الليل بالنهار لإنقاذ الأرواح، مؤكدين جاهزيتهم لمواجهة أَي طارئ خلال شهر رمضان المبارك، ويقفون على أهبة الاستعداد لمباشرة الحوادث، ونقل المصابين والمرضى في أَي لحظة وتحت أَي ظرف، حتى لو تصادف ذلك مع وقتي الإفطار أو السحور في ليالي رمضان.

وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حَتَّى لا يتم إعاقتهم عن تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإِنْسَاني.