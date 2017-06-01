برعاية «تواصل».. برنامج الرياحين يحتفي بـ24 خاتماً للقرآن من طلاب «الابتدائية» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

احتفل برنامج “الرياحين” لتحفيظ القرآن الكريم، الثلاثاء، بتتويج 24 خاتماً للكتاب الكريم، ضمن الدفعة الثامنة للخاتمين، في جمعية “مكنون” بالرياض.

وتضمن الحفل، الذي أقيم برعاية إعلامية من صحيفة “تواصل”، تسليم الخاتمين وجميعهم في المرحلة الابتدائية، شهادات التكريم، وذلك على شرف الشيخ عبدالرحمن الهذلول نائب رئيس جمعية مكنون”، وحضور الشيخ تركي البسام مدير مركز الشرق بجمعية مكنون الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة، وبرعاية من مدارس التعلم النموذجية الأهلية.

وتفاعل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع فعاليات الحفل التي تم بثها مباشرة عبر شبكة الإنترنت، وأثنوا على جهود المنظمين، وكذلك على تفوق الطلاب في المرحلة الابتدائية في ختم القرآن الكريم، وذلك عبر وسم “#الرياحين_تخرج_٢٤_خاتماً_في_الابتدائي”.