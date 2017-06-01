بشكل مفاجئ.. وفاة مبتعث في أمريكا أثناء لعب كرة القدم

تواصل – الرياض:

توفي المبتعث المواطن في الولايات المتحدة الأمريكية الشاب حسن أحمد الحسن، إثر سقوطه المفاجئ خلال ممارسته لرياضة كرة القدم.

وقال أديب الحسن ابن عم المبتعث: ‘‘إن ابن عمه كان مبتعثاً منذ ثلاث سنوات لدراسة هندسة شبكات الحاسب الآلي في مدينة سبوكان في ولاية كاليفورنيا”، مبيناً أنه كان يلعب عصر الثلاثاء الماضي كرة القدم مع زملاءه المبتعثين الذين فوجئوا بسقوطه أرضاً، بحسب “الرياض”.

وأضاف “الحسن” أنه تم نقل ابن عمه على الفور للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة خلال عملية نقله، ونزل خبر وفاته كالصاعقة على الجميع.

بدورها، أبلغت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية والملحقية السعودية والد الفقيد بنبأ الوفاة.