 البحرين.. حل أكبر جمعية علمانية بتهمة دعم «الإرهاب» | صحيفة تواصل الالكترونية

البحرين.. حل أكبر جمعية علمانية بتهمة دعم «الإرهاب»

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البحرين.. حل أكبر جمعية علمانية بتهمة دعم «الإرهاب»

تواصل – وكالات:

قَضَتِ المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين، اليوم الأربعاء، بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، كبرى الجماعات العلمانية في المملكة.

وكانت الوزارة رفعت في مارس الماضي دعوى تتهم وعد بارتكاب “مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب، وتغطية العنف، بتمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير، واستخدام الأسلحة والقتل؛ نَتَج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة”.

وأَضَافَتِ الوزارة – التي رحبت بالحكم الصادر اليوم والقابل للاستئناف بِحَسَبِ وكالة “رويترز” -: أن الجمعية مجدت رجالاً أُدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة، في هجوم بقنبلة عام 2014، ووصفتهم بأنهم “شهداء الوطن”.

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