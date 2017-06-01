 بسبب مخالفتها قواعد الرفق بالحيوان.. «البيئة» تغرم 5 محلات وتشهر بها | صحيفة تواصل الالكترونية

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بسبب مخالفتها قواعد الرفق بالحيوان.. «البيئة» تغرم 5 محلات وتشهر بها

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بسبب مخالفتها قواعد الرفق بالحيوان.. «البيئة» تغرم 5 محلات وتشهر بها

تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة البيئة معاقبة 5 محلات لبيع الحيوانات الأليفة، فَضْلاً عن أحد المواطنين، بعقوبات مالية تجاوزت 66 ألف ريال، مع التشهير ببعضها؛ وَذَلِكَ لِمخالفتها نظام الرفق بالحيوان.

وأَوْضَحَ مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة، الدكتور علي الدويرج، أن أبرز المخالفات المسجلة على تلك المنشآت هي العرض والاتجار بالحيوانات المريضة، وإيواء الحيوانات في أماكن ضيقة أو قذرة، وعدم تقديم العناية البيطرية الكافية لها، بينما عوقب المواطن نَتِيجَة لتعريضه الحيوانات للعطش والتجويع، بِحَسَبِ صحيفة “عكاظ”.

وأَضَافَ أن هذه العقوبات فُرضت وَفْقَ نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي المصادق عليه من قبل المملكة، وأن تطبيقها تأكيد على أن الوزارة جادة في تنفيذ النظام على المخالفين، وأن الهدف هو التأكد من التزام الجميع، أَفْرَاداً ومنشآتٍ، بمعايير الرفق بالحيوان التي نص عليها الإسلام والأنظمة.

وأَشَارَ إلى أنه سيتم التشهير بالمنشآت التي صَدَرَ بحقها عقوبة تشهير، عقب انتهاء المدة النظامية للاعتراض، وهي 60 يَوْمَاً، أو صدور حكم قضائي واجب النفاذ، وسيكون على نفقة المخالف وفي منطقته.

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