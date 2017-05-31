الرياض.. إزالة «حلقة تخسيس» وإصلاح المعدة لمريضة بـ«مستشفى الإمام»

تواصل – عبدالهادي السبيعي:

نَجَحَ فريق طبي بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، بِفَضْلِ الله، في مساعدة مريضة بعد مضاعفات إِزَالَة حلقة المعدة المستخدمة لإنقاص الوزن.

وفِي التفاصيل، أُجريت عملية في المعدة للمريضة بهدف إنقاص الوزن مُنْذُ سنتين، وقبل ثلاثة أسابيع ذهبت لنفس المركز الطبي التي أجرت به العملية لإِزَالَة الحلقة حول المعدة والتي نَتَج عنها مضاعفات وتهريب السوائل في البطن، وتجمع الصديد في عِدَّة أماكن؛ مِمَّا تَسَبَّبَ في تدهور حالتها الصحية.

وَتَمَّ استقبال المريضة في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، من قبل فريق الجراحة بقِيَادَة الدكتور معتصم جابر اسْتشَاري جراحه عامة، وبعد دراسة الحالة وعمل الفحوصات الأولية والمقطعية لِلتَّأَكُّدِ من وضع المريضة، تقرر إجراء عملية لإصلاح المعدة رغم وجود الكثير من الصعوبات على الصعيد التقني، وكذلك الوضع الحرج للمريضة، وبِفَضْلِ الله تحسنت الحالة بعد متَابَعَتها في العناية المركزة، وخروجها لقسم التنويم.