«تعليم الرس» يحقق المركز الأول بالمملكة في مسابقة «تدبُّر» لحفظ القرآن والسنة

تواصل – راضي الزويد:

حصلت الطالبة وميض بنت محمد منيع الخليفة من الثانوية الثانية بالرس، على المركز الأول على مستوى المملكة ضمن مسابقة وزارة التعليم (تدبُّر) لحفظ الْقُرْآن الْكَرِيم وَالسُّنَّة النَّبَوِيَّة وعلومهما، في عامها الأربعين والتي احتضنتها إدارة التعليم بمكة المكرمة واختتمت فعالياتها يوم أمس الثلاثاء 1438/9/4هـ.

وجاء فوز الطالبة وميض بالمركز الأول لهذه المسابقة في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً، بعد أن تخطّت التصفيات الأولية على مستوى المحافظة ثم على مستوى منطقة القصيم إلى أن تأهلت للتصفيات النهائية على مستوى المملكة بمشاركة أكثر من (4410) طالبات من مختلف إدارات التعليم بالمملكة.

وعبّرت الطالبة، عقب فوزها بسعادتها، قائلةً: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مشاعرُ فرح لا توصف وحمدٌ لا يعد، فالحمد لله على توفيقه ثم الشكر لوالدتي التي تعجز كلماتي عن وفائها، ووالدي الغالي (حفظه الله) وعائلتي ولذكرى جدتي (غفر الله لها) ثم الشكر لمعلماتي ولمُصلَّى الثانوية الثانية ومديرتها الأستاذة رقية العبيشي، ولدار البشائر للتحفيظ وخَاصَّة الأستاذة ريمة الزين، والأستاذة عفاف العساف مديرة التوعية الإسلامية بإدارة التعليم على ثقتها ودعمها وحسن ظنها، ولكل من كان معي في طريق القرآن تعليماً وبذلاً ودعاءً والحمد لله أوَّلاً وآخراً”.

مِنْ جَانِبِهِا، هنَّأت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة فوزية الرميح الطالبة، وذويها، وأسرة التعليم بالمحافظة بهذا الإنجاز الكبير مقدمة شكرها لجميع المعلمات والمنسقات لهذه المسابقة في تصفياتها الأولية، وعلى رأسهم رئيسة التوعية الإسلامية الأستاذة عفاف العساف، مُؤكّدَة أن هذا الإنجاز جاء بتوفيق من الله ثم بتضافر الجهود من الجميع، متمنية للطالبة مستقبلاً مشرقاً في ظلّ القرآن الكريم وحفظه.

وفي ذات السياق، هنَّأ مدير التعليم الأستاذ سليمان الطعيسي الطالبة وميض الخليفة وأسرتها، وجميع الفائزات بالمسابقة في فروعها المختلفة، مُشِيدَاً بجهود والدي الطالبة ومعلماتها الذين لاقت منهم الدعم والتحفيز، واصفاً هذا الفوز بالإنجاز الكبير الذي تشرّفت به الطالبة وشرّفت والديها وأسرة التعليم بمحافظة الرس، لا سيما أنها أقيمت في أطهر بقعة على وجه الأرض، وأشرف كتاب أُنزل على رسله، وإن حفظ كتاب الله تعالى وسنة نبيه، والعناية بهما وتدبّرهما والتنافس على ذلك شرف لا يعادله شرف.

يُذكر أن هذه المسابقة تقام كل عام، وتشتمل على أربعة فروع يمكن للمتسابق المشاركة بأحدها وهي: القرآن الكريم وتفسيره، والحديث والأذكار والآداب النبوية، والسيرة النبوية، والبحوث والمنتجات التربوية.