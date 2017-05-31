الباحة.. 900 وجبة إفطار يومياً للجاليات والمسافرين من مكتب «تعاوني نخال»

تواصل – محمد المقصّي:

قال رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بنخال، الشيخ محمد زنان الغامدي: ‘‘إن المكتب يقدم يَوْمِيَّاً ما يقارب ٥٠٠ وجبة إفطار للجاليات، وكذلك حوالي ٤٠٠ وجبة لإفطار المسافر، بإجمالي متوقع 27 ألف وجبة خلال شهر رمضان‘‘.

وأَوْضَحَ الغامدي، في حديثه لـ”تواصل”، أن المكتب يشرف على إِنْتَاج وتوزيع تلك الوجبات عبر عِدَّة مواقع إفطار للجاليات، وموقع في مركز الضبط الأمني بـ”نخال” لإفطار المسافر، على نفقة أهل الخير.

ودَعَا الشيخ الغامدي، أهل الخير ورجال الأَعْمَال إلى دعم هذا المشروع الخيري المبارك عن طريق الحسابات البنكية لمكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بـ”نخال”.