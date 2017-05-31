 تعليم القنفذة يحصد المراكز الأولى بمسابقة التعليم «تدبر» في القرآن والسنة | صحيفة تواصل الالكترونية

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تعليم القنفذة يحصد المراكز الأولى بمسابقة التعليم «تدبر» في القرآن والسنة

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تعليم القنفذة يحصد المراكز الأولى بمسابقة التعليم «تدبر» في القرآن والسنة

تواصل – سلطان السهيمي:

حصلت التوعية الإسلامية بإدارة تعليم القنفذة على المراكز الأولى في مسابق وزارة التعليم “تدبر”، حيث حَصَلَ المتسابق المتألق فيصل مبارك العبدلي على المركز الأول في مجال السيرة النبوية من مدرسة أم القرى بالمظيلف.

كما حَصَلَ المتسابق الطموح محمد إبراهيم علي الفقيه على المركز الثالث في مجال القرآن الكريم، فرع القرآن كاملاً من مدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة، وحصل المتسابق المبدع محمد حمد الناشري على المركز الثاني (مكرر) في مجال السنة النبوية من مدرسة الإمام القرطبي بالقوز.

وحصل المتسابق المنافس مدهش علي الفقيه على المركز الرابع في مجال القرآن الكريم الفرع الخامس من مدرسة طيبة بالقوز، كما حصلت المتسابقة المتميزة فاطمة أحمد الناشري، على المركز الثالث في مجال السيرة النبوية من متوسطة العطفة بالقوز.

أما المعلم المتميز الأستاذ أحمد علي ياسين الفقيه، فقد حَصَلَ على المركز الرابع في مجال القرآن الكريم فرع الْقُرْآن كاملاً، وَهُوَ معلم بمدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ الْقُرْآن الكريم بالقنفذة.

“تواصل” تبارك لإدارة تعليم القنفذة والمحافظة هذا التميز والعطاء والإنجاز في مسابقات حفظ الْقُرْآن وَالسُّنَّة النبوية على مستوى المملكة.

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