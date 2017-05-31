 «الشؤون البلدية»: 500 ريال غرامة توزيع المطويات والملصقات التسويقية على المنازل | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الشؤون البلدية»: 500 ريال غرامة توزيع المطويات والملصقات التسويقية على المنازل

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«الشؤون البلدية»: 500 ريال غرامة توزيع المطويات والملصقات التسويقية على المنازل

تواصل – الرياض:

أَصْدَرَ وزير الشؤون البلدية والقروية، عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، تعميماً إلى كافة الأمانات والبلديات، بمنع توزيع المطويات التسويقية، وإِزَالَة الملصقات الإعلانية والدعائية.

وَشَدَّدَ “آل الشيخ” على تطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغ 500 ريال، حَسْبَ لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وذلك على رقم السجل المدني، أو رقم إِقَامَة المخالف المربوط برقم الاتصال المسجل على الملصق، أو المنشور، بِحَسَبِ صحيفة “الرياض”.

وأَوْضَحَتِ الوزارة، أن هذا الإجراء يَأْتِي في إطار نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، ووفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، حيث تسعى إلى الرفع من مستوى الوعي البيئي، وإعداد البرامج المناسبة لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة، والحد من إِنْتَاج النفايات، والتقيد بالتعليمات الخَاصَّة عند التعامل مع النفايات.

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