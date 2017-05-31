تأسياً بسنة النبي.. «زمزم» توصي بالإفطار على «التمر» لفوائده العديدة

تواصل – نايف الحربي:

أَوْصَتْ “جمعية زمزم” للخدمات الصحية والتوعية الخيرية، الصائمين بضرورة البدء بتناول التمر في وجبة الإفطار؛ تأسياً بسنة النبي صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والذي كان يعجل فطره على تمرات وماء، إِضَافَة إلى الفوائد العديدة الذي يحتوي عليها التمر.

وَأَكَّدَتْ إدارة التوعية الصحية ضمن سلسلة “صحتك في رمضان” بأن “التمر” يحتوي على فيتامين (أ) و(ب2) و(ب3) و(د) وحمض الفوليك؛ الأمر الذي يجعله مميزاً في الوقاية من الأمراض، فَضْلاً عن إعطاء المناعة للجسم لاحْتِوَائِه على الزنك.

وأَوْضَحَتْ، أن التمر يحتوي على المغنيسيوم الذي يساعد على امتصاص الطعام، فَضْلاً عن كونه أَيْضَاً مُفِيدَاً للعظام، والأسنان، لاحْتِوَائِه على الكالسيوم، في الوقت الذي أَوْصَتْ فيه الأشْخَاص الذين يعانون صعوبة في الهضم بتناول التمر للمساعدة على التخلص من الفضلات.