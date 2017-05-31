 «مدني مكة» ينسق مع المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن بالحرم في رمضان (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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«مدني مكة» ينسق مع المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن بالحرم في رمضان (صور)

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«مدني مكة» ينسق مع المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن بالحرم في رمضان (صور)

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

اجتمع مدير الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة مكة المكرمة، اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، مساء اليوم الأربعاء، مع فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ التطوعي الذي يُشارك ولأول مرة للعمل جنباً إلى جنب مع قوة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بالحرم الشريف؛ لتقديم المساعدة لأي حالات مرضية أو إجهاد ونقلها للمراكز الصحية خلال موسم شهر رمضان المبارك لِهَذَا العام 1438.

وثمن “المطرفي” خلال الاجتماع هذه المُشَارَكَة التطوعية المتميزة، مُوَضِّحَاً أن الفريق التطوعي، يضم بين أعضائه متطوعين في العديد من المجالات الطبية والهندسية.

يُشَارُ إلى أن الاجتماع، حضره مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، العميد علي بن خضران، ونخبة من المختصين بإدارة العمليات وقوة دعم الحرم المكي الشريف.

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