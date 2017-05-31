 الخارجية: المملكة تدين تفجيرات بغداد وكابول.. وتشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب | صحيفة تواصل الالكترونية

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الخارجية: المملكة تدين تفجيرات بغداد وكابول.. وتشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب

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الخارجية: المملكة تدين تفجيرات بغداد وكابول.. وتشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب

تواصل – واس:

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العَرَبِيّة السعودية، واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا وسط العاصمة العراقية بغداد؛ وَأَسْفَرَا عن سقوط عشرات القَتْلَى والجَرْحَى.

وقدم المصدر، العزاء لذوي الضحايا وللجمهورية العراقية الشقيقة حكومةً وشعباً؛ مُتَمَنِّيَاً للمصابين سرعة الشفاء، ومُجَدِّدَاً، في الوقت نفسه، موقف المملكة المناهض للإرهاب والتطرف.

وفي سياق آخر، عبر المصدر عن إدانة المملكة، واستنكارها الشديدين للتفجير بسيارة مفخخة الذي وقع وسط العاصمة الأفغانية كابول؛ مِمَّا أَسْفَرَ عن مَقْتَل وإصابة العشرات.

وَشَدَّدَ المصدر، على ضرورة تكاتف الجهود للقضاء على الإرهاب والتطرف، مُجَدِّدَاً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية، مقدماً لها وللشعب الأفغاني العزاء والأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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