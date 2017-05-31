«مدارس المملكة» تكشف تفاصيل الجريمة التي ذهب ضحيتها مواطن ومقيم صباح اليوم

تواصل – سامي الثبيتي

أعلنت مدارس المملكة بالرياض تفاصيل الجريمة الدموية التي ذهب ضحيتها مواطن ومقيم صباح اليوم.

وقال المهندس طلال الميمان الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة مدارس المملكة في بيان له نشره على حساب المدارس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” يؤسفنا ان نبلغ عن وقوع حادث حصل في مبنى إدارة مدارس المملكة في هذا اليوم الأربعاء ، حيث قام موظف عربي سابق ومفصول منذ أربع سنوات بسبب عدم اتزان شخصيته بإطلاق النار على ثلاثة أشخاص ما تسبب في مقتل اثنين من موظفينا وإصابة ثالث “.

وأضاف “الميمان” قائلاً :” قامت المدارس على الفور بإتباع كافة الإجراءات الأمنية الموضحة بالبروتوكول الأمني الخاص بالمدارس ومباشرة السلطات الأمنية للحادثة فورا”.