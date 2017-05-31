إجبار أمريكية تبلغ 11 عاما على الزواج من مغتصبها بتوجيه من الكنيسة

تواصل- سامر محمد:

كشف الكاتب الأمريكي “نيكولاس كريستوف” في مقال نشره بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن إجبار “شيري جونسون” التي كانت تبلغ من العمر 11 عاما، على الزواج من شاب يبلغ 20 عاما وهو عضو في كنيستها سبق وأن اغتصبها.

ونقل الكاتب عن “شيري” أنها تعرضت للاغتصاب عنوة ثم أصبحت حاملا، ومع تحقيق سلطات رعاية الطفولة، قررت أسرتها ومسؤولو الكنيسة تجنب الدخول في قضية جنائية عبر إقامة حفل زواج لها من المغتصب.

وذكرت “شيري” أن أمها سألتها حينها عما إذا كانت تريد الزواج، لكنها ردت عليها بأنها لا تعرف، متسائلة عن معنى الزواج وكيف تتعامل كزوجة؟.

وتحدث الكاتب عن أن كاتب حكومي في “تامبا” بولاية فلوريدا، رفض تزويج فتاة في الحادية عشرة من عمرها، فتوجه حفل الزواج إلى مقاطعة “بينيلاس” القريبة، حيث أصدر كاتبها تصريح الزواج.

واعتبر الكاتب، أن فشل هذا الزواج في النهاية، لم يكن مستغربا، فثلثي حالات الزواج من قاصرات لم تستمر، وفقا لإحدى الدراسات، وهو ما دفع “شيري” الآن لقيادة حملة لإصدار قانون بالولاية يكبح زواج القاصرات، وهي جزء من حملة على مستوى الولايات المتحدة لإنهاء زواج الأطفال في أمريكا، حيث تظهر الأرقام أن الأطفال في سن 16 وأقل من ذلك مازالوا يتزوجون في فلوريدا بمعدل حالة واحدة كل بضعة أيام.