 تغريدات خادم الحرمين الأكثر «ريتويت» على مستوى قادة العالم | صحيفة تواصل الالكترونية

تغريدات خادم الحرمين الأكثر «ريتويت» على مستوى قادة العالم

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تغريدات خادم الحرمين الأكثر «ريتويت» على مستوى قادة العالم

تواصل – سامر محمد:

كشفت شركة “بورسون- مارستلر” للعلاقات العامة ومقرها نيويورك الأمريكية، أن حساب خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، على موقع “تويتر” هو الأكثر فعالية بين قادة العالم؛ بناء على متوسط أعداد الريتويت للتغريدات الأصلية.

وأشارت الشركة إلى أنه بالنظر إلى العشر تغريدات لخادم الحرمين خلال هذا العام وحتى إجراء الدراسة، فإن متوسط الريتويت للتغريدة بلغ نحو 147.456 ألف ريتيوت.

وأضافت أن حساب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” حل في المرتبة الثانية بمتوسط 13.094 ريتويت، بينما جاء بابا الفاتيكان في المرتبة الثالثة بمتوسط ريتيوت بلغ 10.337 ريتويت للتغريدة الواحدة.

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