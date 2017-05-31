 «شؤون الحرمين»: افتتاح نفق المشاة من «جرول» إلى ساحات الحرم الشمالية (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

«شؤون الحرمين»: افتتاح نفق المشاة من «جرول» إلى ساحات الحرم الشمالية (صور)

0
«شؤون الحرمين»: افتتاح نفق المشاة من «جرول» إلى ساحات الحرم الشمالية (صور)

تواصل – فريق التحرير:

افتتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة المشاريع نفق المشاة من جرول إلى ساحات الحرم الشمالية؛ تسهيلا لحركة الدخول والخروج للمصلين والمعتمرين من المسجد الحرام وإليه؛ ضمن استعدادات الرئاسة  لموسم شهر رمضان المبارك.

وأوضح وكيل التوسعة الشمالية بإدارة المشاريع المهندس سعد بن خضران الزهراني أن هذا الافتتاح المهم الذي جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام ونائبه لشؤون المسجد الحرام  لحرصهما الدائم على راحة واستقرار الزوار والمعتمرين خلال موسم رمضان المبارك؛ فقد تم فتح النفق والاستفادة منه الذي يعد أحد أهم الطرق المؤدية للمسجد الحرام، والمجهز بإضاءة كاملة وتكييف، ودورات مياه للرجال والنساء.

 

شاهد ايضا

تغريدات خادم الحرمين الأكثر «ريتويت» على مستوى قادة العالم

تغريدات خادم الحرمين الأكثر «ريتويت» على مستوى قادة العالم

شقيق المواطن ضحية حادث مدارس المملكة: أخي توفي صائماً وكافلاً للأيتام

شقيق المواطن ضحية حادث مدارس المملكة: أخي توفي صائماً وكافلاً للأيتام

«نزاهة»: استرداد 462 مليون ريال من جرائم الفساد المالي خلال العامين الماضيين

«نزاهة»: استرداد 462 مليون ريال من جرائم الفساد المالي خلال العامين الماضيين

الرياض.. مساعدة مريضة بعد مضاعفات إزالة حلقة المعدة لإنقاص الوزن

الرياض.. مساعدة مريضة بعد مضاعفات إزالة حلقة المعدة لإنقاص الوزن

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>