«شؤون الحرمين»: افتتاح نفق المشاة من «جرول» إلى ساحات الحرم الشمالية (صور)

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افتتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة المشاريع نفق المشاة من جرول إلى ساحات الحرم الشمالية؛ تسهيلا لحركة الدخول والخروج للمصلين والمعتمرين من المسجد الحرام وإليه؛ ضمن استعدادات الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك.

وأوضح وكيل التوسعة الشمالية بإدارة المشاريع المهندس سعد بن خضران الزهراني أن هذا الافتتاح المهم الذي جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام ونائبه لشؤون المسجد الحرام لحرصهما الدائم على راحة واستقرار الزوار والمعتمرين خلال موسم رمضان المبارك؛ فقد تم فتح النفق والاستفادة منه الذي يعد أحد أهم الطرق المؤدية للمسجد الحرام، والمجهز بإضاءة كاملة وتكييف، ودورات مياه للرجال والنساء.