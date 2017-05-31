شقيق المواطن ضحية حادث مدارس المملكة: أخي توفي صائماً وكافلاً للأيتام

تواصل – حمد القحطاني:

قال شقيق المهندس عبدالعزيز فيحان العتيبي، الذي قتل صباح اليوم في مدرسة شهيرة شمال العاصمة، إن أخاه توفي وهو صائم، وأنه توفي ووالداه راضيين عنه.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “إ⁧‫نا لله وإنا إليه راجعون، ‏توفي أخي وهو صائم وكافل أيتام ومشهود له بالخير.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ‏⁧‫يجزاكم خير ولا نبي إلا دعائكم والحمدلله على قضائه وقدره وأبشركم أنه توفي ووالديني راضين عنه”.

يذكر أن معلما مفصولا ارتكب اليوم جريمة بشعة في مجمع مدارس المملكة شمال العاصمة الرياض، ذهب ضحيتها المواطن فيحان العتيبي ومقيم “فلسطيني” يحمل الجنسية الأمريكية، كما أصيب عامل بنجلاديشي.