 «نزاهة»: استرداد 462 مليون ريال من جرائم الفساد المالي خلال العامين الماضيين | صحيفة تواصل الالكترونية

«نزاهة»: استرداد 462 مليون ريال من جرائم الفساد المالي خلال العامين الماضيين

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«نزاهة»: استرداد 462 مليون ريال من جرائم الفساد المالي خلال العامين الماضيين

تواصل ـ الرياض:

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، أن إجمالي الأموال الناتجة عن جرائم فساد المالي التي استردتها الهيئة خلال العامين الماضيين، بلغت 462 مليون ريال.

وأكدت “نزاهة” في تقرير لها، تعاونها لكشف الفساد مع عدد من الجهات الرقابي، وأشارت إلى تبادل التقارير السنوية معها ، وعملت على بناء قاعدة معلومات وطنية تهدف لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مبينة أن تقاريرها تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية والمعلومات والبيانات التي يمكن أن يستفيد منها القضاء لإصدار أحكامه المتعلقة بقضايا الفسادن وفقا لـ”المدينة”.

يذكر أن مجلس الشورى سيناقش الأسبوع المقبل توصيات حول تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، تتضمن توصية بإنشاء قاعدة معلومات عن حالات الفساد، وتوصية تدعو للتوسع في مراجعة الأنظمة لسد الثغرات النظامية التي ينفذ منها الفساد.

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