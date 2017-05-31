القضاء البحريني يحل جمعية «وعد» ذات التوجه العلماني

تواصل – وكالات:

أصدر القضاء البحريني اليوم الأربعاء، حكما قضى بحل جمعية العمل الوطني الديموقراطي “وعد” المعروفة بتوجهها “العلماني” في إطار دعوى مقدمة من وزارة العدل.

وكانت وزارة العدل تقدمت بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة إياها بارتكاب “مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها متهمين في قضايا إرهاب”.

كما اتهمتها بتأييد “جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة”. واعتبرت الوزارة أن هذه “المخالفات” تشكل “خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع”، مؤكدة حرصها على “أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدما في جهود مكافحة الارهاب والعنف والتطرف”.