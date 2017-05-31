تجمع الكثبان الرملية على الطريق المؤدي لمطار الدمام.. وتحويل عدد من الرحلات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مطار الملك فهد الدولي بالدمام تحويل بعض رحلات مطار الملك فهد إلى مطارات القصيم والرياض، لعدم ملاءمة الأحوال الجوية.

ونشر الحساب الرسمي لمطار الملك فهد الدولي تغريدة قال فيها: “يُرجى من المسافرين المتوجهين إلى المطار استخدام طريق المطار الشمالي (أبوحدرية) وذلك لتجمع كثبان رملي علي طريق الملك فهد”.

وأخبر القادمين من جدة وبيشة وذويهم بتحويل رحلاتهم إلى مطاري القصيم والرياض على التوالي قائلاً: “ضيفونا الكرام، نظراً لعدم ملاءمة الأجواء بمطار الملك فهد الدولي فقد تم تحويل الرحلة sv1114 والقادمة من جدة إلى مطار القصيم”.

وأضاف: “ضيفونا الكرام، نظراً لعدم ملاءمة الأجواء في مطار الملك فهد الدولي فقد تم تحويل الرحلة sv1744 والقادمة من بيشة إلى مطار الرياض”.