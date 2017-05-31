 تجمع الكثبان الرملية على الطريق المؤدي لمطار الدمام.. وتحويل عدد من الرحلات (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

تجمع الكثبان الرملية على الطريق المؤدي لمطار الدمام.. وتحويل عدد من الرحلات (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مطار الملك فهد الدولي بالدمام تحويل بعض رحلات مطار الملك فهد إلى مطارات القصيم والرياض، لعدم ملاءمة الأحوال الجوية.

ونشر الحساب الرسمي لمطار الملك فهد الدولي تغريدة قال فيها: “يُرجى من المسافرين المتوجهين إلى المطار استخدام طريق المطار الشمالي (أبوحدرية) وذلك لتجمع كثبان رملي علي طريق الملك فهد”.

وأخبر القادمين من جدة وبيشة وذويهم بتحويل رحلاتهم إلى مطاري القصيم والرياض على التوالي قائلاً: “ضيفونا الكرام، نظراً لعدم ملاءمة الأجواء بمطار الملك فهد الدولي فقد تم تحويل الرحلة sv1114 والقادمة من جدة إلى مطار القصيم”.

وأضاف: “ضيفونا الكرام، نظراً لعدم ملاءمة الأجواء في مطار الملك فهد الدولي فقد تم تحويل الرحلة sv1744 والقادمة من بيشة إلى مطار الرياض”.

شاهد ايضا

مدارس تعاني من نقص بمعلمي التربية الخاصة.. و«التعليم» تنفي

مدارس تعاني من نقص بمعلمي التربية الخاصة.. و«التعليم» تنفي

مصادر: هروب «الحوثي» إلى لبنان خشية التعرض للتصفية من أنصاره

مصادر: هروب «الحوثي» إلى لبنان خشية التعرض للتصفية من أنصاره

«فايننشال تايمز» ترصد أسباب تراجع أسعار النفط رغم التعهدات السعودية والروسية

«فايننشال تايمز» ترصد أسباب تراجع أسعار النفط رغم التعهدات السعودية والروسية

بالفيديو.. كوري يبدأ مشروعاً لنشر الإسلام في بلاده

بالفيديو.. كوري يبدأ مشروعاً لنشر الإسلام في بلاده

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>