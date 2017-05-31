الرياض.. مساعدة مريضة بعد مضاعفات إزالة حلقة المعدة لإنقاص الوزن

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نجح فريق طبي في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، في مساعدة مريضة بعد مضاعفات إزالة حلقة المعدة المستخدمة لإنقاص الوزن.

وأجريت عملية في المعدة للمريضة بهدف إنقاص الوزن منذ سنتين، وقبل 3 أسابيع ذهبت لنفس المركز الطبي التي أجرت بها العملية لإزالة الحلقة حول المعدة نتج عنها مضاعفات وتهريب السوائل في البطن وتجمع الصديد في عدة أماكن، مما تسبب لتدهور حالتها الصحية.

وتم استقبال المريضة في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل من قبل فريق الجراحة بقيادة الدكتور معتصم جابر استشاري جراحة عامة، وبعد دراسة الحالة وعمل الفحوصات الأولية والمقطعية للتأكد من وضع المريضة، وتقرر إجراء عملية لإصلاح المعدة رغم وجود الكثير من الصعوبات على الصعيد التقني وكذلك الوضع الحرج للمريضة، وبفضل الله تحسنت الحالة بعد متابعتها في العناية المركزة، وخروجها لقسم التنويم.