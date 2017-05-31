مدارس تعاني من نقص بمعلمي التربية الخاصة.. و«التعليم» تنفي

تواصل – الرياض:

أكد عدد من مسؤولي إدارات تعليم وجود عجز في معلمي تخصصي التربية الخاصة وصعوبات التعلم، فيما وقع مسؤولو تلك الإدارات في مشكلة لم يستطيعوا حلها إلا من خلال تحويل بعض معلمي التعليم العام إلى تدريس هذين التخصصين، رغم عدم معرفتهم بالمصطلحات العلمية التي لا يلم بها إلا أصحاب التخصص نفسه من خريجي التربية الخاصة بمساراتها كافة، وخريجو صعوبات التعلم الذين لم يتم تعيينهم من وزارة التعليم حتى الآن.

ورغم حاجة الوزارة حالياً إلى هؤلاء الخريجين من الجامعات من سنوات، إلا أن بعض مسؤولي “التعليم” يشيرون إلى عدم وجود نقص، في ظل مطالبات الخريجين الوزارة بتعيينهم لسد العجز الحاصل في مدارس التعليم العام.

وأثبتت خطابات رسمية موقعة من قياديين في إدارات التعليم بجازان والأحساء وجدة، وجود عجز في التخصصيين، وأحرجت هذه الخطابات مسؤولي “التعليم” أمام الخريجين المطالبين بالتعيين في عدم الرد عليهم بإجابات شافية لعدم التعيين.