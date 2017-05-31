«الخدمة المدنية» تطرح الوظائف الهندسية غداً

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تستعد وزارة الخدمة المدنية لطرح إعلانها الخاص بالوظائف الهندسية، ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي 1438/1439هـ، يوم غدٍ الخميس.

يأتي ذلك بعد أن حددت الأحد الماضي الموعد الأخير لتلقي طلبات إشغال الوظائف الهندسية من الجهات الحكومية، والتي ستخصص للرجال فقط، مشيرة في ضمن خطتها إلى ضرورة حضور الاختبار المهني (تقييم1) المحدد للجامعيين للمرتبة السابعة (رجال) كمتطلب رئيسي للتقديم على تلك الوظائف.

وأوضحت الوزارة أن فترة الدخول على الإعلان للوظائف الهندسية وتحديد الرغبات المكانية من قبل الباحثين عن العمل وبعد توثيق بياناتهم، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 9 – 9 1438هـ، وحتى منتصف ليل يوم الثلاثاء 11 – 9 – 1438هـ.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة دأبت سنوياً على إعداد جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية من خلال الوكالة المساعدة للاستقطاب والتوظيف بالوزارة، حيث تتوزع فيها الإعلانات الوظيفية على مدار السنة المالية، متضمنة معلومات عن نوعية الوظائف وآخر موعد لتسجيل الوظائف في نظام احتياج من قبل الجهات الحكومية وتاريخ طرح الإعلان، وفترات الدخول على الإعلان من قبل الباحثين عن العمل، والتاريخ المتوقع لإعلان نتائج الترشيح، والإجراء المطلوب من الباحثين عن العمل ومتطلبات رئيسية يجب توافرها لدى المتقدم على هذه الوظائف خلال فترة الإعلان.