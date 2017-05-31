 «فايننشال تايمز» ترصد أسباب تراجع أسعار النفط رغم التعهدات السعودية والروسية | صحيفة تواصل الالكترونية

«فايننشال تايمز» ترصد أسباب تراجع أسعار النفط رغم التعهدات السعودية والروسية

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«فايننشال تايمز» ترصد أسباب تراجع أسعار النفط رغم التعهدات السعودية والروسية

تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية: إن التعهدات المتجددة من السعودية وروسيا، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، بتخفيض المخزونات النفطية الفائضة، فشلت في وقف تراجع أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن قرار تمديد اتفاق تقليص الإنتاج النفطي حتى مارس 2018م وكذلك البيانات الصادرة من وزيرا الطاقة السعودي والروسي لم تكن كافية لإعطاء الثقة لتجار النفط، حيث انخفض خام برنت دولاراً واحداً، وانخفض خام غرب تكساس 88 سنتاً.

وتحدثت عن أن هناك مخاوف بين المشاركين في سوق النفط من أن أي كبح للإنتاج ربما يتم تعويضه عبر إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي يشهد صعوداً، مما يُبقي على مخزونات النفط مرتفعة في الولايات المتحدة.

ولفتت أن هناك قلقاً من أن منتجي “أوبك” وغيرهم ربما يتوجهون إلى الإنتاج بكامل طاقتهم عندما ينتهي اتفاق تقليص الإنتاج النفطي، على الرغم من تأكيد منتجي النفط بالخليج على عدم تخطيطهم لإغراق السوق بالنفط، حتى في ظل حالة الغموض حول ما سيحدث بعد فترة تمديد تقليص الإنتاج النفطي التي تستمر 9 أشهر.

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