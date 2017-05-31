الإمارات.. القبض على «إفريقييْن» يسرقان عملاء البنوك بحيلة جديدة

تواصل – الرياض:

ألقت شرطة إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، القبض على شخصين من الجنسية الإفريقية يسرقان عملاء البنوك عن طريق حيلة جديدة.

وتعتمد الحيلة على تلطيخ ملابس الضحية المستهدفة دون قصد بعد خروجه من البنك، ومحاولة الاعتذار عن ذلك بمسارعة أحدهم إلى تنظيف البقعة المتسخة على ملابسه، بينما يقوم الآخر بنشل أموال الضحية في غفلة منه، وبعدها يختفيا عن الأنظار في سرعة بالغة.

وكانت شرطة الشارقة قد تلقت بلاغين أحدهما من شخص آسيوي يفيد بقيام مجهولين وبصورة استفزازية بالبصق عمداً على ثيابه ما أدى إلى الاشتباك معهما، وبعد مغادرته اكتشف قيامهما بسرقة مبلغ من المال كان بحوزته، والبلاغ الآخر من شخص عربي الجنسية، أفاد أنه تعرض للسرقة من قبل مجهولين بالأسلوب ذاته المشار إليه في البلاغ الأول.

وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق أمني من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة لمتابعة البلاغين، والكشف عن هوية مرتكبي هذه الجرائم ومن خلال البحث والتحري تمكن الفريق من القبض على المشتبه بهما، وهما من الجنسية الإفريقية، وقد اعترفا بقيامهما بارتكاب السرقات المشار إليها عن طريق الحيلة ذاتها.