الرئيس الأفغاني السابق: وجود «داعش» في بلادنا مشروع أمريكي

تواصل ـ وكالات:

وجّه الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي اتهامات مباشرة إلى الولايات المتحدة بدعم تنظيم داعش الإرهابي في بلاده، معتبراً أن وجود عناصر التنظيم في أفغانستان يأتي في إطار “مشروع أمريكي” لتحقيق أهداف معينة.

وقال كرزاي، اليوم، إن “عناصر داعش الذين يمارسون أنشطة إرهابية في أفغانستان تم جلبهم جميعاً من الخارج لأجل بعض الأهداف (لم يحددها)، ويتلقون دعماً من الولايات المتحدة”.

واعتبر أن الولايات المتحدة “لا تريد انتهاء الأنشطة الإرهابية” في أفغانستان، مضيفاً: “الوجود الأمريكي في أفغانستان أسهم في تعزيز داعش”، ولفت كرزاي إلى أن الهدف الرئيس لداعش في بلاده يتمثل في “زعزعة الاستقرار بالبلدان المجاورة من خلال استخدام الأراضي الأفغانية”.

وأضاف: “داعش يظلم ويقتل السكان في المناطق التي ينشط بها، ويسعى إلى تدمير التقاليد الأفغانية”، مشيراً إلى أن روسيا وإيران قلقتان من الوجود الأمريكي في أفغانستان.

وشدد الرئيس الأفغاني السابق على أن طالبان عززت قوتها في عموم أفغانستان في الآونة الأخيرة، وأن بعض القوى الأجنبية (لم يذكرها) لعبت دوراً في تعزيز تلك القوة، واعتبر أن القصف الأمريكي بـ”أم القنابل” في مقاطعة نانكرهار مطلع أبريل الماضي، يعد ازدراء للشعب والتراب الأفغاني، وسعياً إلى تحويل البلاد لحقل تجارب.