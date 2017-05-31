ملتقى عرسان جدة: 86% من الشباب يعانون «التعثر المالي»

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كشف ملتقى عرسان جدة أن 86% من الشباب يعانون التعثر المالي، مشيراً إلى أن المنهجية الأمثل للإدارة المالية الشخصية تتطلب وعياً ذاتياً ورغبة الفرد في تطوير الجوانب المالية الشخصية.

ودعا نائب الرئيس للتسويق والمسؤولية المجتمعية في مجموعة سدكو القابضة عمرو أحمد باناجة العرسان لتعلم مهارات الوعي والتخطيط المالي لإدارة حياة مالية مستقرة.

جاء ذلك خلال ملتقى عرسان جدة ١٤٣٨ والذي نظمته الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة ضمن فعاليات مهرجان فرح جدة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وحذر “باناجة” العرسان من القروض والتي تعد الأكثر تعثرا بنسبة 44%، موضحاً بأن السلفات تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 34% تليها البطاقات الائتمانية بنسبة 22%.

وبيّن أن النسبة المرتفعة للتعثر في القروض لها عادةً عواقب عدة من أهمها تقرير ائتماني غير سليم يؤثر على الحصول على قرض آخر أو الحجز على الممتلكات.

واستعرض عمرو باناجه الأدوات التي يعمل عليها برنامج ريالي لمساعدة الأفراد في التصرف بمسؤولية فيما يتعلق بالاقتراض والتاريخ الائتماني، بالإضافة إلى الادخار والتخطيط من أجل الاستثمار، مبيناً بأن المنهجية الأمثل للإدارة المالية الشخصية تتطلب وعياً ذاتياً ورغبة الفرد في تطوير الجوانب المالية الشخصية. ونحن في ريالي نوفر ذلك من أجل غداً أفضل وحياة أكثر استقراراً وسعادة للفرد والمجتمع.

واستعرض باناجة مهارات السيطرة على مصاريف الزواج، مبرزاً الأخطاء الشائعة في مصاريف الزواج، وأن الحياة الزوجية الآمنة والسعيدة تتطلب زيادة الوعي المالي.

وتناول مهارات التخطيط المالي والميزانية الشخصية، مبرزاً أهمية إدراك معنى العيش بكرامة من خلال امتلاك الموارد المالية الكافية التي تمكّن الشخص من عيش حياةٍ ذات جودة مرضية والشعور بالأمان الذي يحقق أحلامه، وتعلم أهمية الاستقلال المادي عبر الاعتماد على النفس والسيطرة على أمور الحياة والقدرة على تحقيق الأحلام والشعور بالأمان والتقدير العالي للذات، وتحديد الأهداف المستقبلية المرتبطة بالنواحي المالية والتخطيط لها، والقدرة على وضع ميزانية شخصية والالتزام بها مع ترتيب الأولويات.

وأبرز باناجة أهمية الادخار وأثره الايجابي على الحياة، وإدراك قيمة المال، والقدرة على التعامل مع الفوائض المالية المدخرة، والاستفادة من المدخرات في تحقيق الأهداف طويلة المدى.