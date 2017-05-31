 أصيب بـ10 كسور.. مستشفى الملك خالد بنجران ينقذ حياة مقيم | صحيفة تواصل الالكترونية

أصيب بـ10 كسور.. مستشفى الملك خالد بنجران ينقذ حياة مقيم

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أصيب بـ10 كسور.. مستشفى الملك خالد بنجران ينقذ حياة مقيم

تواصل – فريق التحرير:

تمكن مستشفى الملك خالد في نجران -بفضل من الله- من إنقاذ حياة مقيم بعد إصابته بحادث دهس شديد وكان بحالة حرجة للغاية فاقدا للوعي وبحالة صدمة شديدة مع فقد كمية كبيرة من الدم وإصابة في الرأس وكسور متعددة في الحوض والأطراف السفلى تجاوزت الـ10 كسور.

وعلى الفور تم إنعاش المريض بالمحاليل الطبية وإنعاشه أيضاً بأكثر من 30 كيس دم وصفائح وبلازما، وقد تم تنويم المريض في العناية المركزة لمدة 5 أيام حتى استقرت حالته واستعاد وعيه، وأجريت له عمليات تثبيت بعض كسوره بنجاح ولله الحمد ويرقد المريض حالياً في التنويم ومن المتوقع أن يستطيع المشي بعد استكمال علاجه الطبي والفيزيائي بإذن الله تعالى.

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