«التنمية الاجتماعية» توضّح طريقة إدخال بيانات «المتعفّف» بخدمة «وصال»

تواصل ـ الرياض:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن طريقة استخدام خدمة “وصال” التي أطلقتها أخيراً للوصول إلى المحتاجين المتعفّفين، بواسطة فاعلي الخير، الذين يملكون الاطلاع الكافي على الحالات المتعفّفة والمحتاجة إلى خدمات وبرامج الضمان الاجتماعي.

وبينت الوزارة أن الطريقة تبدأ بالدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط sd.mlsd.gov.sa، واختيار خدمة “وصال” للوصول إلى المتعفّفين، ويقوم فاعل الخير بتعبئة بيانات الطلب التي تحتوي على بيانات المتعفّف، وتتولى الوزارة مهمة التأكّد ودراسة الطلب، ومن ثم إحالته إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي، للتواصل مع المحتاج وإلحاقه بخدمات الضمان الاجتماعي.

ودعت الوزارة، المجتمع وفاعلي الخير، إلى المشاركة في تزويدها ببيانات ومعلومات المحتاج المتعفّف؛ لتسجيله وإلحاقه ببرامج الضمان الاجتماعي بعد التحقّق والتثبّت من احتياجه وانطباق شروط الاستحقاق عليه وفق نظام الضمان الاجتماعي.

وأشارت الوزارة في بيان سابق لها، إلى أن الفئة التي لا تنطبق عليها شروط استحقاق الضمان الاجتماعي يتم تزويد الجمعيات الخيرية ببياناتهم، ليتسنى خدمتهم من خلالها.

وكانت الوزارة قد تفاعلت، مع 4907 طلبات للتسجيل في خدمة “وصال” التي أطلقتها، وتهدف إلى الوصول إلى المتعفّفين، حيث تم قبول 634 طلباً من فريق العمليات، فيما تم قبول 165 طلباً بشكل مبدئي من قِبل المكاتب، ويجري التحقّق من أهلية الاستحقاق من قِبل مكاتب الضمان حسب النطاق الجغرافي.

وكانت منطقة مكة المكرّمة قد تصدّرت عدد الطلبات الراغبة في التسجيل بخدمة “وصال” تلتها منطقة الرياض، في حين بلغت أعداد الطلبات التي تلقتها “الخدمة” 3174 طلباً لمتعفّفين من الذكور، و1733 لمتعفّفات من الإناث.