بالفيديو.. كوري يبدأ مشروعاً لنشر الإسلام في بلاده

تواصل- الرياض:

كشف عبدالله بارك، من كوريا عن عزمه تنفيذ مشروع إسلامي كبير في بلاده، يدعو خلاله الكوريين إلى الإسلام.

ونشر “بارك” فيديو، قال فيه: “قمت بعمل القناة الإسلامية الكورية على يوتيوب لوجه الله تعالى، ولدي مشروع إسلامي كبير من أجل الدعوة الإسلامية في كوريا”.

وتابع: “سأبدأ من الآن في تسجيل فيديو خاص بمحاضرة إسلامية باللغة الكورية لدعوة الشعب الكوري للإسلام، وسأقوم دائماً برفع الفيديو على القناة الإسلامية الكورية.. سأعمل ما بوسعي لنشر الإسلام في كوريا إن شاء الله تعالى”.

واختتم حديثه بالدعاء لأهل كوريا قائلا: “أسأل الله أن يهدي الكوريين إلى الصراط المستقيم وأن يهدي كل مَن له قلب نقي صافٍ في هذا العالم يا رب العالمين”.