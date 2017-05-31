«السليمان»: المملكة صمدت في وجه جميع المؤامرات عبر التاريخ

تواصل – الرياض:

أكد الكاتب خالد السليمان، أن المملكة تتعرض عبر التاريخ للمكائد والمؤامرات، لكنها تنتصر دائما وتبقى بفضل إخلاصها وحكمتها ويذهب المتآمرين والمعتدين.

وقال السليمان في مقال له بصحيفة “عكاظ”، “عبر التاريخ الطويل للدولة السعودية بمراحلها الثلاث، صمدت في وجه جميع المؤامرات التي حيكت ضدها وتصدت لجميع الاعتداءات التي شنت عليها، بينما تساقط خصومها، ولا يزال العلم السعودي يرفرف على الجزيرة العربية، بينما طوى الزمن جميع المتآمرين والمعتدين”.

وتابع: “منذ وعيت الحياة لم أعرف سياسة للسعودية سوى حفظ الجوار وحقن الدماء والتسامح مع الإساءات، والحكمة في التعاطي مع الأزمات، بينما كانت سياسات خصومها التآمر ضدها والعمل على تقويض أمنها واستقرارها وتشويه صورتها والطعن في مكانتها”.

وأشاد السليمان بدور المملكة في القضايا العربية ودعمها الدائم لأشقائها وتقديم التضحيات في سبيل دعم القضايا العادلة للشعوب. مضيفاً: “حملت لواء القضية الفلسطينية وتحملت عبء معظم القضايا العربية والإسلامية، وكانت الهدف الأول لعمليات إرهابية زائفة”.